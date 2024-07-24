Dervişoğlu'ndan Lozan mesajı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Türk basının sansüre direnişinin bayraklaştığı bu anlamlı günün gazeteciler için ilk anlamına kavuşabilmesi ve gerçekten bayram olabilmesi için suç ve suçludan ziyade onları ifşa eden gazetecileri cezalandıran bu ucube düzenin yerine, basını kimsenin kendi yandaşı haline getiremeyeceği tam demokrasiyi tesis edene kadar mücadele edeceğiz.

24 Temmuz tarihinin bize hatırlattığı en önemli şey Cumhuriyetimizin tapu senedi Lozan Antlaşmasının 101. yıl dönümü olmasıdır.

Lozan Antlaşması, kesintisiz on bir yıl boyunca yorgun düşmüş bu büyük milletin günyüzü gördüğü ve uzun on yıllardan sonra hem cephede hem de masada destan yazdığı, büyük zaferini taçlandırdığı anlaşmadır. Tarihi çarpıtılmış dizi senaryolarından ibaret sananlar, kendileri çalıp kendileri oynamayı devlet yönetmek zannedenler, açıp önce Lozan’ı okusunlar. Yüz yıl önce bize İstiklali çok görenler bugün de çok görüyorlar. Yüzyıl önce Cumhuriyeti çok görenler bugün de şüphesiz aynılar. İşte bu yüzden de Türk milletinin istiklal ve Cumhuriyet ülküsü var oldukça, ateşle imtihanı asla bitmemiştir ve bitmeyecektir de."