"BİRİLERİNİN AHLAK BEKÇİLİĞİ YAPMALARINI YANLIŞ BULUYORUM"

Son günlerin polemik konusu olan sahne kostümleri hakkında yorumu merak edilen Defne Samyeli, "Ben insanların sahnede, sokakta, günlük hayatlarında ya da herhangi bir yerde ne giydiklerine dair birilerinin ahlak bekçiliği yapmasını son derece yanlış buluyorum. Herkes ne istiyorsa onu giyer, birincisi bu. İkincisi ise ben 'Külotla sahneye çıkıyor' diye algılanan bazı isimleri çok başarılı buluyorum ve yakıştığını düşünüyorum. Bana hiç garip gelmiyor. Dünyanın her yerinde şov denen bir şey var. Başkalarının üzerinden, başkalarının kılığı, kıyafeti, sahne performansı üzerinden böyle birinin kendini yorum ve yargı mercii olarak insanları görmesini çok garipsiyorum." şeklinde konuşmuştu.