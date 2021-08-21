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Deren Talu gün boyu sevgilisi Baran Tınaz ile mesajlaştı- Magazin haberleri

Deren Talu gün boyu sevgilisiyle mesajlaştı

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, Bodrum'da tatil yapıyor. Önceki gün konakladığı otelin plajında objektiflere yansıyan ve Baran Tınaz ile aşk yaşayan Talu, telefonunu bir an olsun elinden düşürmedi

21.08.2021 - 17:03 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, Bodrum'daki tatilini sürdürüyor. 24 yaşındaki Talu, önceki gün Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıdı.

  • TELEFONUNU ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ

    Deren Talu, denize girmek yerine gün boyu şezlongta güneşlenmeyi tercih etti. Sıcak havanın tadını çıkaran Talu'nun telefonunu bir an olsun elinden düşürmediği görüldü.

  • Bütün gün sevgilisi Baran Tınaz ile mesajlaşan Deren Talu, bir ara iskelede yürüyüş yaptı. Leopar desenli bir bikini giyen Talu, düzgün fiziğiyle de dikkatleri üzerine çekti.

  • DEREN TALU HAKKINDA

    Deren Talu, 1996 yılında ABD'de dünyaya geldi. Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ile Eren Talu'nun iki kızından biri olan Talu, lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamladı. Üniversite eğitimini Los Angeles'ta alan Deren Talu, ardından annesi Defne Samyeli gibi manken olmayı istedi.

  • "GÜZEL BİR ANI OLDU"

    Bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu'nun defilesinde atan Talu, daha sonra, "Son Kale: Hacıbey" filmi ile izleyici karşısına geçti. Rol aldığı ilk projede erkek kılığına giren Deren Talu, "En çok dövüş sahnelerinde zorlandım. Kılıcın ağırlığı ve onu taşıyabilmek zordu. Hatta bileğimde iz kaldı ama güzel bir anı oldu" demişti.

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