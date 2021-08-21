Deren Talu'nun yer aldığı filmin özel gösterimine katılan Defne Samyeli, "Kızlarınızla birlikte bir filmde rol almak ister misiniz?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

Kızlarımla projenin ne olduğuna bağlı. Aslında bize geldi ve görüştük. İlk işlerimizin öyle olmasını istemezdim ama sonra keyifli olabilir. Biz evde kendi aramızda çok konuşuyoruz. Bizim senaryo denemelerimiz var. Bakarsınız biz yazarız. Yazdığımız projeler var, romantik komedi. Ben ve arkadaşım yazdı. Bir de dram. Pandemi öncesi yazmaya başladım. İnşallah seyirciyle buluşturma imkanım olur.