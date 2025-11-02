Derbinin ardından gerginlik!
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi sonrasında siyah beyazlı teknik ekipten bir kişi ve Ersin ile Tedesco arasında gerginlik yaşandı.

Süper Lig'de Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi sonrasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Beşiktaş teknik heyeti ve kaleci Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ile tartışma yaşadı.
Derbi sonrası çıkan tartışma sırasında Beşiktaşlı isimler, Tedesco'ya tepki gösterirken, araya girenler olayı yatıştırdı.
