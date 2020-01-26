26 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elazığ Sivrice’de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi yakından hisseden Doğanyol’da depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor.
Ferdi Durdu’nun haberine göre, Sivrice’deki depremin ardından Doğanyol İlçesinde 29’u metruk olmak üzere 54 konut yıkılırken, 4 kişi ise hayatını kaybetti. İlçede 192 konut ağır, 79 konut ise hafif hasar gördü. Pütürge İlçesi’nde ise 226 konutun ağır hasar gördüğü tespit edildi.
Depremzedelere yönelik yardımlar da hız kesmeden sürüyor. Bugün ise Doğanyol ve Pütürge ilçesinde kırsal kesimdeki mahallelere yardım götüren ekipler çığ tehlikesi atlattı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri ve AFAD ile birlikte Pütürge’nin Arslankent Mahallesine yardım götüren 10 araçta bulunan 45 kişilik ekip, çığ düşmesi sonucu yolda kaldı. Yolda mahsur kalan ekipler için Malatya Büyükşehir Belediyesi yol açma ekipleri bölgeye gönderildi. Ekipte bulunanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Ekiplerin Arslankent Mahallesi’ndeki vatandaşlar için çadır, giyecek ve ihtiyaç malzemeleri götürdükleri bildirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de çadırların kurulmasına yardımcı olduğu kaydedidi.
Sevkiyatın sürdüğü bölgede çadır dağıtılan depremzedelere aynı zamanda battaniye, yatak ve ısıtıcı da veriliyor.
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