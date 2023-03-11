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Depremzedeler için adres beyanı açıklaması

Kahramanmaraş merkezli 11 ili vuran 6 Şubat'taki depremler sonrası başka şehirlere giden depremzedelerin, seçimlerde oy kullanabilmesi ve aday olabilmeleri için adres beyanı tarihi 17 Mart olarak belirlendi

Giriş: 11.03.2023 - 10:33 | Güncelleme: ABONE OL
Depremzedelerin oy kullanabilmesi için adres beyanı ve tarih verildi - Güncel haberler
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 14 Mayıs seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi için depremzedeler için açıklama yaptı.

Açıklamada yeni adres beyanının 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-devlet ve nüfusmatiklerden yapılabileceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"14 Mayıs Seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının kullanabilmesi adına afetzede vatandaşlarımız;

Diğer il veya ilçelerden birine taşınmış ise taşındığı yerdeki adrese (yurt, otel, pansiyon gibi geçici yerlerde dahil), aynı il ya da ilçe içerisinde ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadırkent, huzurevi ve benzeri gibi yerde barınıyor ise bu tür geçici yerlere yönelik yapacakları yeni adres beyanını; 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve Nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilecektir.

18 Mart 2023 tarihinden itibaren ise adres beyanına dair işlemler ilçe seçim kurullarının kararı ile yapılacaktır."

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