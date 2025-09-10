Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Depremle açığa çıkan termal su, traverten oluşturdu

        Depremle açığa çıkan termal su, traverten oluşturdu

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 86 yıl önce yaşanan Erzincan depremi sonrası ortaya çıkan termal su kaynağının çevresinde traverten oluştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 11:04 Güncelleme: 10.09.2025 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremin ardından ortaya çıkmış! 86 yılda oluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 1939 Erzincan depreminin ardından yüzeye çıkan termal suyun 86 yıllık süreçte oluşturduğu doğal traverten, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        İlçe merkezinde yamaçtan süzülen sıcak suların kireç taşı ve mineral birikintileriyle şekillendirdiği sarı, beyaz ve kahverengi tonlardaki tabakalar, güneş ışığı altında büyüleyici bir renk cümbüşü sergiliyor.

        Çevre düzenlemesi yapılan alana hem fotoğraf tutkunları hem doğaseverler yoğun ilgi gösteriyor.

        REKLAM

        Jeolojik açıdan korunması gereken bu eşsiz yapı, bölgenin turizm potansiyelini artırırken, bölge hem doğal peyzaj hem de sağlık turizmi açısından büyük değer taşıyor.

        Kayalıkta oluşan doğal yapılar gece aydınlatmasıyla da misafirlerine eşsiz bir şölen sunuyor.

        "TERMAL SULARIN AKMASI SONUCU OLUŞTU"

        Ertan Çiçek; "Görmüş olduğunuz kayalık yer altından çıkan termal suların bu taşların üzerinden akması sonucunda oluştu. Bu doğal güzelliği rabbim Reşadiye'ye nasip etti. Aynı Pamukkale'deki travertenler gibi görüntüsü var. Termal su aktıkça güzel görüntü oluşuyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #erzincan depremi
        #Reşadiye
        #TOKAT
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        CHP'de yeni adrese il başkanlığı yazısı asıldı
        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        İstanbul’da rüşvet operasyonu: 46 kişi gözaltına alındı!
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Meclis, tarihinin en zorlu sınavlarından birine hazırlanıyor
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        Kuyucu Seri Katil’ nasıl yakalandı?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Rus drone'ları Polonya hava sahasına girdi
        Rus drone'ları Polonya hava sahasına girdi
        İç Barış sağlandı!
        İç Barış sağlandı!
        "4 yıldır taciz ediliyorum"
        "4 yıldır taciz ediliyorum"
        Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Herkese karşı sorumlusunuz"
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        Günlük ne kadar su içmeliyiz?
        Günlük ne kadar su içmeliyiz?
        Bakanlık açıklama yaptı
        Bakanlık açıklama yaptı
        Hollywood'da Türk yıldızlar!
        Hollywood'da Türk yıldızlar!
        Gerçek 'Succession'da miras kavgası sona erdi
        Gerçek 'Succession'da miras kavgası sona erdi
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        ABD'de mahkemeden Trump'ın Fed kararına engel
        ABD'de mahkemeden Trump'ın Fed kararına engel
        Karadeniz'de yağmur var, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar artıyor
        Karadeniz'de yağmur var, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar artıyor
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Habertürk Anasayfa