Depremle açığa çıkan termal su, traverten oluşturdu

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 1939 Erzincan depreminin ardından yüzeye çıkan termal suyun 86 yıllık süreçte oluşturduğu doğal traverten, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İlçe merkezinde yamaçtan süzülen sıcak suların kireç taşı ve mineral birikintileriyle şekillendirdiği sarı, beyaz ve kahverengi tonlardaki tabakalar, güneş ışığı altında büyüleyici bir renk cümbüşü sergiliyor.

Çevre düzenlemesi yapılan alana hem fotoğraf tutkunları hem doğaseverler yoğun ilgi gösteriyor.

Jeolojik açıdan korunması gereken bu eşsiz yapı, bölgenin turizm potansiyelini artırırken, bölge hem doğal peyzaj hem de sağlık turizmi açısından büyük değer taşıyor.

Kayalıkta oluşan doğal yapılar gece aydınlatmasıyla da misafirlerine eşsiz bir şölen sunuyor.

"TERMAL SULARIN AKMASI SONUCU OLUŞTU"

Ertan Çiçek; "Görmüş olduğunuz kayalık yer altından çıkan termal suların bu taşların üzerinden akması sonucunda oluştu. Bu doğal güzelliği rabbim Reşadiye'ye nasip etti. Aynı Pamukkale'deki travertenler gibi görüntüsü var. Termal su aktıkça güzel görüntü oluşuyor" dedi.