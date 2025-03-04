Depremden etkilenen Hataylı çocuklar sörf becerilerini geliştirmek için Sri Lanka’daydı

Samandağ, Defne ve Antakya ilçelerinde yaşayan 16 yaş altındaki gençleri sörfle ücretsiz buluşturan Hatay Sörf Merkezi; 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmak ve Hatay’ın sörf potansiyelini ortaya çıkarmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Hayata Destek, Mellow Turkey ve Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği ortaklığıyla dalgaların dönüştürücü gücünü gençlerin hayatına ve kentin geçim kaynaklarına erişimine adapte etme vizyonuyla kurulan ve kâr amacı gütmeyen merkezde hem teorik hem de pratik dersler veriliyor.

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SÖRFLE DÖNÜŞEN HAYATLAR

2023-2024 sezonunda pek çok genci ve ailesini sörfle tanıştırma, 1.000 gence başlangıç seviye sörf eğitimi verme ve 20 genci geleceğin sörf lideri olarak yetiştirme imkânı yaratan Hatay Sörf Merkezi’nin 3 kız, 5 erkek 8 genci 21-31 Ocak 2025 tarihleri arasında uluslararası sörf kampına katılmak için Sri Lanka’daydı.

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Henüz yüzme bilmezken Hatay Sörf Merkezi sayesinde dalgalarla tanışarak Türkiye şampiyonu eğitmenlere dönüşen Akıl Köse ve Haydar Esmer’in liderliğinde Türkiye ve Hatay’ı temsil eden gençler; okyanusun sularında sörf becerilerini geliştirme şansı yakaladı.

Eğitmen Haydar Esmer sürece dair düşüncelerini “İnsanların dil, din, ırk ayrımı farketmeksizin birbirlerine önyargısız yaklaşması ve ortak buluşma noktasının sörf olması kazandığım en iyi tecrübeydi” cümlesiyle paylaşırken, eğitmen Akıl Köse ise Sri Lanka deneyimini şu şekilde ifade etti: “Yeni hayallerin doğduğu, yeni deneyimlerin yaşatıldığı, kültürün sörfle birleştiği, hiç kimsenin yüzünde mutsuz bir ifade olmadığı, dalgaları kadar güzel bir tecrübeydi.”

Kampa katılma şansı yakalayan sekiz öğrenciden biri olan 16 yaşındaki Süreyya duygularını “Sri Lanka sayesinde çok farklı yaşamların da mümkün olduğunu anladım. Huzuru benimsedim, insanların yüzündeki sörf gülümsemesini görmek beni çok mutlu etti. Oradaki sıcak ortamı ve yaşamı hayata getirme isteğim çok arttı” şeklinde paylaşırken; 15 yaşındaki Ozan ise “Sörf sayesinde dünyanın farklı yerlerinden insanlarla tanışma fırsatım oldu. Yeni kültürleri ve insanları tanımak ufkumun açılmasını sağladı” dedi.