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Depremde yıkılan Rende Sitesi'nin arsa sahibi, Eskişehir'de tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en fazla etkilediği illerden Hatay'da yıkılan Rende Sitesi'nin arsa sahibi Arif Sami Rende (84), Eskişehir'de tutuklandı

Giriş: 25.02.2023 - 00:53 | Güncelleme: ABONE OL
Depremde yıkılan Rende Sitesi'nin arsa sahibi tutuklandı
Depremde yıkılan Rende Sitesi'nin arsa sahibi tutuklandı
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AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nin arsa sahibi Arif Sami Rende (84) tutuklandı.

AA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen yakalama kararı bulunan Rende'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Kent merkezindeki bir evde gözaltına alınan Arif Sami Rende, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Arif Sami Rende, nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuklandı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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