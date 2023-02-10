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Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri belli oldu mu? Kahramanmaraş depreminde yaralananların ve ölenlerin isimleri açıklandı mı?

Gözler son dakika açıklamasında! Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri belli oldu mu?

Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından gündeme geldi. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa ve Adana illerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken ölü ve yaralı sayıları ise artıyor. İşte, 10 ili vuran Kahramanmaraş depreminde ölenlerin isimleri ve kimliklerine ilişkin son dakika gelişmeleri...

Giriş: 10.02.2023 - 15:01 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki yıkıcı depremin ardından bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa ve Adana'da can kayıpları artmaya devam ediyor. 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremde ölü ve yaralı sayıları AFAD tarafından açıklanıyor. Türkiye'yi yasa boğan olayda "Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı?" sorusu merak konusu oldu. İşte, Depremde ölenlerin isimleri ve kimliklerine ilişkin merak edilen detaylar...

  • TÜRKİYE PEŞ PEŞE BÜYÜK DEPREMLERLE SARSILDI!

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.

  • 10 İLİ VURAN DEPREMDE ÖLÜ VE YARALI SAYILARI ARTIYOR!

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremdebyaralı ve can kaybı sayısı artıyor. Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı; AFAD, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından güncelleniyor.

  • ŞANLIURFA'DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI!

    AFAD, Şanlıurfa'daki arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını ve ekiplerin diğer illere sevk edildiğini açıkladı.

  • DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI? BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 18 bin 991'e, yaralıların sayısı 75 bin 573'e yükseldi ve 76 binin üzerinde vatandaşımız tahliye edildi" dedi.

  • İL İL CAN KAYBI VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI!

      VEFAT YARALI
    KAHRAMANMARAŞ 530 2900
    HATAY 872 2766
    OSMANİYE 293 1315
    ADIYAMAN 720 400
    DİYARBAKIR 92 770
    ŞANLIURFA 95 1791
    GAZİANTEP 481 3890
    KİLİS 22 417
    ADANA 146 2611
    MALATYA 166 3298

    *Tablodaki veriler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 7 Şubat 2023 Salı günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamaya göredir.

  • KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNDE ÖLENLERİN İSİMLERİ, KİMLİKLERİ AÇIKLANDI MI?

    Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri ile ilgili valiliklerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kahramanmaraş merkezli depremde  yaralananların, ölenlerin isimleri ve kimliklerine ilişkin açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

  • 7 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.

  • 10 İL AFET BÖLGESİ VE OHAL İLAN EDİLDİ

    Bununla birlikte, yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz.

    Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.

  • EĞİTİMDE ARA UZATILDI

    Milli Eğitim Bakanı Özer: "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat'a kadar uzatma kararı aldık." dedi.

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