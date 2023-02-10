Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık iki yıkıcı depremin ardından bölgelerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa ve Adana'da can kayıpları artmaya devam ediyor. 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremde ölü ve yaralı sayıları AFAD tarafından açıklanıyor. Türkiye'yi yasa boğan olayda "Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı?" sorusu merak konusu oldu. İşte, Depremde ölenlerin isimleri ve kimliklerine ilişkin merak edilen detaylar...