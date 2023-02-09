Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından, Afet Koordinasyon Merkezi AFAD, ölü ve yaralı isimlerini kamuoyu ile paylaşıyor. Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Mersin, Elazığ ve Şanlıurfa olmak üzere 10 ilde büyük hasara yol açan depremin ardından afet bölgelerinde ara kurtarma çalışmaları sürüyor. 10 ili vuran depremin bilançosu ağırlaşırken vatandaşlar "Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kahramanmaraş depreminde yaralananların, ölenlerin isimleri ve kimlikleri hakkında merak edilen tüm detaylar...