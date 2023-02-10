Numaralı defin... Deprem mezarlığı!

DHA

Kahramanmaraş'ta, Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 depremde 100 saat geride kalırken, Hatay'da binlerce kişi yaşamını yitirdi.

DEFİN İŞLEMLERİ BAŞLATILDI DHA'da yer alan habere Antakya ilçesinde AFAD koordinasyonunda belirlenen alana defin işlemleri başladı. İş makineleri tarafından düzenlenen alanda cenaze teslim, cenaze yıkama ve mescit alanları oluşturuldu.

OTOPSİLERİ TAMAMLANANLAR DEFNEDİLİYOR Hastanede otopsi işlemi tamamlanan cenazeler, nakil araçları ile 'deprem mezarlığı' alanına getirilip dini vecibeler yerine getirilerek defin yapılıyor.

DUALARLA TOPRAĞA VERİLİYORLAR AFAD koordinasyonu ve Denizli Valiliği yönetimindeki defin işlemlerinde her cenaze için tek tek namaz kılınıyor ve namaz sonrası Denizli İl Müftülüğü'nün görevlendirdiği din görevlileri eşliğinde ve dualarla defin yapılıyor.

İSİM YERİNE NUMARA VERİLİYOR Cenazeler işlemlerin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığı önlemek için mezar taşlarına isim yerine numara veriliyor. Farklı şehirlerde defin yapmak isteyenlere ise cenazeleri teslim ediliyor. Deprem bölgesine farklı şehirlerden gönderilen mobil gasilhaneler de bu merkezden talep edilen ilçelere gönderilecek.