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Numaralı defin... Deprem mezarlığı!

Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası yaşamlarını yitirenler toprağa veriliyor. Depremin ağır hasar verdiği illerden Hatay'ın Antakya ilçesinde, 'deprem mezarlığı' oluşturuldu. Kepçeler tarafından kazılan ve numaralanan mezarlara dualar eşliğinde defin yapılıyor

Giriş: 10.02.2023 - 10:57 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem son dakika: Numaralı defin... Deprem mezarlığı! - Öne çıkan haberler
Numaralı defin... Deprem mezarlığı!
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DHA

Kahramanmaraş'ta, Pazarcık ve Elbistan merkezli 2 depremde 100 saat geride kalırken, Hatay'da binlerce kişi yaşamını yitirdi.

DEFİN İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

DHA'da yer alan habere Antakya ilçesinde AFAD koordinasyonunda belirlenen alana defin işlemleri başladı. İş makineleri tarafından düzenlenen alanda cenaze teslim, cenaze yıkama ve mescit alanları oluşturuldu.

OTOPSİLERİ TAMAMLANANLAR DEFNEDİLİYOR

Hastanede otopsi işlemi tamamlanan cenazeler, nakil araçları ile 'deprem mezarlığı' alanına getirilip dini vecibeler yerine getirilerek defin yapılıyor.

DUALARLA TOPRAĞA VERİLİYORLAR

AFAD koordinasyonu ve Denizli Valiliği yönetimindeki defin işlemlerinde her cenaze için tek tek namaz kılınıyor ve namaz sonrası Denizli İl Müftülüğü'nün görevlendirdiği din görevlileri eşliğinde ve dualarla defin yapılıyor.

İSİM YERİNE NUMARA VERİLİYOR

Cenazeler işlemlerin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığı önlemek için mezar taşlarına isim yerine numara veriliyor. Farklı şehirlerde defin yapmak isteyenlere ise cenazeleri teslim ediliyor. Deprem bölgesine farklı şehirlerden gönderilen mobil gasilhaneler de bu merkezden talep edilen ilçelere gönderilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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