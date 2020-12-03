Siirt'te korkutan deprem: 5,0

Son dakika haberine göre, sabah saat 08.45'te Siirt'in Kurtalan ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

AFAD depremin büyüklüğünü 5,0 olarak tespit ederken Kandilli depremin büyüklüğünü 5,2 olarak duyurdu.

Deprem, Diyarbakır, Batman ve çevre illerden de hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem sonrası herhangi bir olumsuz durum olmadığı belirtildi.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: KAYABAĞLAR'DA BİR HASAR İHBARI ALDIK

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da yaptığı açıklamada "Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor" dedi.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, depremi şiddetli hissettiklerini belirterek, "Kent merkezi ve Kurtalan ilçe merkezinde herhangi bir olumsuz ihbar almadık. Kayabağlar beldesinde bir hasar ihbarı aldık. Ekiplerimiz oraya hareket halinde" dedi.

İşte, Kandilli son dakika depremler tablosu...