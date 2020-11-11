Son olarak Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen 4.8'lik deprem sonrası gözler Kandilli Rasathanesi son depremler tablosuna çevrildi. Başta bölgede yaşayanlar olmak üzere kamuoyunun geneli hissedilen sarsıntılar sonrasında "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabını merak edip araştırıyor. İşte, Kandilli son dakika depremler tablosu...

Kandilli son depremler tablosu: