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DEPREM SON DAKİKA: Can kaybı artıyor! Deprem kaç kişi öldü ve kaç kişi yaralandı? Depremde son durum vefat ve yaralı sayısı

Kahramanmaraş depreminde son durum: Bilanço ağırlaşıyor! Depremde can kaybı ve yaralı sayısı artıyor

Kahramanmaraş'ta aynı gün meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin etkisi sürüyor. Depremler merkez üssü Kahramanmaraş başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma sebep oldu. Deprem vefat ve yaralı sayısı ve çöken bina sayısı ile acı bilanço ortaya çıkıyor. Deprem son dakika gelişmeleri vatandaşlarımız tarafından yakından takip edilirken deprem son durum açıklamaları yetkililer tarafından yapılıyor. İşte, Kahramanmaraş depreminde ölü, yaralı sayısı ve depremde son durum...

Giriş: 12.02.2023 - 08:57 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi. 10 ilimizi etkileyen depremlerin acı bilançosu ortaya çıkmaya başladı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminde can kaybı sayısı 20 bini geçti. İşte depremde son durum ile can kaybı ve yararlı sayısı güncel bilgiler haberimizde...

  • DEPREM BÖLGESİNDE ÖLÜ VE YARALI SAYILARI ARTIYOR!

    Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremde yaralı ve can kaybı sayısı artıyor. Kahramanmaraş depremi ölü ve yaralı sayısı; AFAD, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından güncelleniyor.

  • DEPREMDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, KAÇ KİŞİ YARALANDI? BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR!

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 12 Şubat 00:05 itibarıyla, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını 24 bin 617 olarak duyurdu. 80 bin 278 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.

  • DEPREMLER 10 İLİ DERİNDEN ETKİLEDİ

    Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi. 

  • BÖLGEDE GÖREV YAPAN PERSONEL SAYISI 166 BİN 95'E ULAŞTI!

    Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerden 31 bin 832 arama kurtarma personeli görev yapıyor.

    Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personelinin sayısı ise 8 bin 294 olarak kayıtlara geçti.

    AFAD, emniyet, jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personeli ile beraber bölgede görev yapan personelin sayısı 166 bin 95'e ulaştı.

    Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör ve benzeri iş makineleri olmak üzere 12 bin 76 araç sevk edildi.

  • TÜRKİYE'DE DEPREM FIRTINASI YAŞANDI

    6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Diğer yandan Kahramanmaraş'ın yanı sıra Gaziantep ve Adıyaman'da çok sayıda deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre 6 Şubat Pazartesi günü saat 13:24'te Gaziantep Elbistan merkezli depremin büyüklüğünü 7.6 olarak açıklandı.

  • 80 BİN 863 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

    AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; "Afet bölgesinden tahliyelerimiz #AFAD koordinasyonunda devam ediyor. Jandarma tarafından oluşturulan tahliye noktalarından yürütülen tahliye çalışmalarında şimdiye kadar; karayolu, demiryolu, havayolu aracılığıyla toplam 80.863 vatandaşımız tahliye edilmiştir" denildi.

  • PAZARCIK'TA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI!

    "Asrın felaketi" olarak nitelenen, Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ilkinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

  • TGC BAYRAKTAR'DA TEDAVİLER SÜRÜYOR

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İskenderun’da demirlenen Türkiye Cumhuriyeti Gemisi (TCG) Bayraktar’ın bölgedeki yaralı vatandaşlara tedavi hizmetinin aralıksız devam ettiğini bildirdi.

    MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “İskenderun’da demirleyen Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Bayraktar gemisinde, depremde yaralanan vatandaşlarımıza aralıksız tedavi hizmeti veriliyor” ifadelerine yer verildi. (İHA)

  • 7 GÜNLÜK MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ 

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir." ifadelerini kullandı.

  • 81 İLDE OKULLAR 20 ŞUBAT'A KADAR KAPALI OLACAK

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ülke genelinde bütün okulların 20 Şubat'a kadar tatil edildiğini duyurdu. Bakan Özer, "Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık." ifadelerini kullandı.

  • GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ!

    Depremin yıkıma neden olduğu Kahramanmaraş, Osmaniye, Şanlıurfa, Kilis, Adana, Diyarbakır, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep illeri genel hayata etkili afet bölgesi ilan edildi.

  • 10 İL AFET BÖLGESİ VE OHAL İLAN EDİLDİ

    Bununla birlikte, yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vahameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunla hale getirmektedir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz.

    Arama-kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa’nın 119’uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve üç ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.

  • ÜNİVERSİTELER YAZ MEVSİMİNE KADAR TATİL

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Tamamen uzaktan eğitimle devam edecekler." sözlerini kullandı.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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