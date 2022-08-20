Kandilli Rasathanesi son depremler listesi günün en çok merak edilip araştırılanları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle Ege Denizi ve Marmara'da meydana gelen depremlerin ardından gözler Kandilli ve AFAD son depremler listesinde... Merak edenler için güncel Kandilli ve AFAD son depremler listesini haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli son depremler tablosu...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2022.08.20 08:53:11 39.0457 43.6787 15.2 -.- 2.0 -.- KEMERKOPRU-MURADIYE (VAN) İlksel 2022.08.20 08:33:36 37.9877 27.1773 6.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.20 07:27:15 35.0678 26.4583 8.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.08.20 07:08:56 35.9375 32.1660 20.8 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2022.08.20 07:04:26 35.6165 31.1397 1.7 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ İlksel 2022.08.20 06:55:06 36.9600 27.5615 7.8 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2022.08.20 06:17:24 38.4683 39.2192 5.0 -.- 3.2 3.2 ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2022.08.20 05:33:36 39.1440 29.0677 7.4 -.- 2.3 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2022.08.20 04:22:01 39.6067 39.7388 9.0 -.- 1.9 -.- ULUKOY-(ERZINCAN) İlksel 2022.08.20 04:19:30 37.9770 27.1573 7.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.20 03:58:11 37.9877 27.1568 3.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.20 03:49:11 37.0777 28.3582 8.7 -.- 2.2 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel 2022.08.20 03:47:31 37.0875 28.3785 3.2 -.- 1.6 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel 2022.08.20 03:45:31 40.7523 29.1337 11.0 -.- 1.2 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel 2022.08.20 03:41:34 38.8735 25.9517 7.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel 2022.08.20 03:25:38 37.1180 28.3490 19.6 -.- 0.8 -.- DOGAN-(MUGLA) İlksel 2022.08.20 03:15:09 35.2388 25.3332 9.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.08.20 01:22:46 35.3672 25.3563 9.5 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.08.20 01:21:41 39.1550 29.0707 6.2 -.- 1.6 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2022.08.20 00:52:59 37.9752 27.1733 5.2 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.20 00:20:25 41.2570 36.3792 17.8 -.- 1.9 -.- DEVGERIS-CANIK (SAMSUN) İlksel 2022.08.20 00:16:06 35.2488 25.3043 8.4 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel 2022.08.19 23:59:01 36.1613 29.1305 5.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2022.08.19 23:55:11 36.2018 29.1177 7.7 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2022.08.19 23:12:28 39.1483 29.0810 5.3 -.- 2.0 -.- SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2022.08.19 20:59:10 36.5098 29.4260 3.9 -.- 1.6 -.- KAYADIBI-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2022.08.19 20:43:34 37.9630 27.1612 5.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.19 18:23:13 37.9768 27.1700 5.2 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.19 17:46:16 37.2913 31.9720 0.0 -.- 1.6 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2022.08.19 17:38:33 37.9683 27.1922 6.2 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.19 17:14:14 38.3977 42.8360 11.3 -.- 1.7 -.- AYDINOCAK-GEVAS (VAN) İlksel 2022.08.19 16:51:54 39.0622 40.4402 2.4 -.- 2.1 -.- SUDUGUNU-(BINGOL) İlksel 2022.08.19 15:42:39 37.0993 28.5437 1.8 -.- 1.8 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel 2022.08.19 15:26:26 40.5187 27.5030 18.5 -.- 1.5 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR) İlksel 2022.08.19 15:03:06 37.9962 27.1830 1.6 -.- 3.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.19 14:16:43 37.9958 27.1820 5.6 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2022.08.19 13:12:43 41.0998 34.5225 9.8 -.- 1.7 -.- KARAKOY-OSMANCIK (CORUM) İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

