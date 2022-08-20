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Deprem mi oldu? Son dakika depremler listesi 20 Ağustos - Kandilli ve AFAD

Son depremler listesi özellikle geçtiğimiz hafta Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte 20 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

20.08.2022 - 11:58 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem mi oldu? Son dakika depremler listesi 20 Ağustos - Kandilli ve AFAD

Kandilli Rasathanesi son depremler listesi günün en çok merak edilip araştırılanları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle Ege Denizi ve Marmara'da meydana gelen depremlerin ardından gözler Kandilli ve AFAD son depremler listesinde... Merak edenler için güncel Kandilli ve AFAD son depremler listesini haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli son depremler tablosu...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.08.20 08:53:11  39.0457   43.6787       15.2      -.-  2.0  -.-   KEMERKOPRU-MURADIYE (VAN)                         İlksel
2022.08.20 08:33:36  37.9877   27.1773        6.2      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.20 07:27:15  35.0678   26.4583        8.0      -.-  2.2  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.08.20 07:08:56  35.9375   32.1660       20.8      -.-  1.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.08.20 07:04:26  35.6165   31.1397        1.7      -.-  3.2  3.2   AKDENIZ                                           İlksel
2022.08.20 06:55:06  36.9600   27.5615        7.8      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.08.20 06:17:24  38.4683   39.2192        5.0      -.-  3.2  3.2   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2022.08.20 05:33:36  39.1440   29.0677        7.4      -.-  2.3  -.-   SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)                             İlksel
2022.08.20 04:22:01  39.6067   39.7388        9.0      -.-  1.9  -.-   ULUKOY-(ERZINCAN)                                 İlksel
2022.08.20 04:19:30  37.9770   27.1573        7.0      -.-  1.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.20 03:58:11  37.9877   27.1568        3.0      -.-  1.5  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.20 03:49:11  37.0777   28.3582        8.7      -.-  2.2  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             İlksel
2022.08.20 03:47:31  37.0875   28.3785        3.2      -.-  1.6  -.-   KIZILAGAC-ULA (MUGLA)                             İlksel
2022.08.20 03:45:31  40.7523   29.1337       11.0      -.-  1.2  -.-   YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI)                  İlksel
2022.08.20 03:41:34  38.8735   25.9517        7.9      -.-  1.9  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2022.08.20 03:25:38  37.1180   28.3490       19.6      -.-  0.8  -.-   DOGAN-(MUGLA)                                     İlksel
2022.08.20 03:15:09  35.2388   25.3332        9.0      -.-  2.0  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.08.20 01:22:46  35.3672   25.3563        9.5      -.-  1.9  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.08.20 01:21:41  39.1550   29.0707        6.2      -.-  1.6  -.-   AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA)                      İlksel
2022.08.20 00:52:59  37.9752   27.1733        5.2      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.20 00:20:25  41.2570   36.3792       17.8      -.-  1.9  -.-   DEVGERIS-CANIK (SAMSUN)                           İlksel
2022.08.20 00:16:06  35.2488   25.3043        8.4      -.-  3.6  -.-   GIRIT ADASI (AKDENIZ)                             İlksel
2022.08.19 23:59:01  36.1613   29.1305        5.0      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.08.19 23:55:11  36.2018   29.1177        7.7      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.08.19 23:12:28  39.1483   29.0810        5.3      -.-  2.0  -.-   SOGUT-SIMAV (KUTAHYA)                             İlksel
2022.08.19 20:59:10  36.5098   29.4260        3.9      -.-  1.6  -.-   KAYADIBI-FETHIYE (MUGLA)                          İlksel
2022.08.19 20:43:34  37.9630   27.1612        5.3      -.-  1.6  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.19 18:23:13  37.9768   27.1700        5.2      -.-  2.9  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.19 17:46:16  37.2913   31.9720        0.0      -.-  1.6  -.-   SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA)                          İlksel
2022.08.19 17:38:33  37.9683   27.1922        6.2      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.19 17:14:14  38.3977   42.8360       11.3      -.-  1.7  -.-   AYDINOCAK-GEVAS (VAN)                             İlksel
2022.08.19 16:51:54  39.0622   40.4402        2.4      -.-  2.1  -.-   SUDUGUNU-(BINGOL)                                 İlksel
2022.08.19 15:42:39  37.0993   28.5437        1.8      -.-  1.8  -.-   KIYRA-ULA (MUGLA)                                 İlksel
2022.08.19 15:26:26  40.5187   27.5030       18.5      -.-  1.5  -.-   AVSA-MARMARA (BALIKESIR)                          İlksel
2022.08.19 15:03:06  37.9962   27.1830        1.6      -.-  3.0  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.19 14:16:43  37.9958   27.1820        5.6      -.-  2.1  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2022.08.19 13:12:43  41.0998   34.5225        9.8      -.-  1.7  -.-   KARAKOY-OSMANCIK (CORUM)                          İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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