Son dakika deprem haberleri 30 Aralık Çarşamba günü özellikle Akdeniz'de meydana gelen depremler sonrası en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle "Deprem mi oldu?" sorusunun cevabı merak edilenler arasında ilk sıralarda yer alıyor. İşte, 30 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler tablosu...

KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU