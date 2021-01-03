Deprem mi oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılan soruların başında bu sorunun cevabı yer alıyor. Peki, son deprem ne zaman oldu? Bilindiği üzere AFAD ve Kandilli tarafından ülkemizdeki tüm depremler anbean kaydediliyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte AFAD ve Kandilli son dakika 3 Ocak depremler tablosu...

KANDİLLİ SON DEPREMLER TABLOSU

AFAD SON DEPREMLER TABLOSU