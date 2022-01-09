9 Ocak AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listeleri vatandaşın gündeminden düşmüyor. Türkiye'nin coğrafi yapısı itibarıyla deprem bölgesi olarak tanımlanması Türkiye'de yaşayan vatandaşların en büyük gündeminin her zaman deprem olmasına neden oluyor. Son zamanlarda ülkenin dört bir yanından gelen deprem haberleri "Türkiye meydana gelen son dakika depremler neler?" sorusunu gündeme taşıdı.

AFAD SON DEPREMLER - 9 OCAK 2022

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre son olarak Aksaray Merkez'de 1.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 9 OCAK 2022

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2022.01.09 10:39:06 36.9265 35.9210 17.6 -.- 2.0 -.- KURTPINAR-CEYHAN (ADANA) İlksel

2022.01.09 10:05:19 38.3488 34.0583 23.2 -.- 1.8 -.- AKSARAY İlksel

2022.01.09 09:18:53 39.4212 28.0090 6.1 -.- 1.8 -.- ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2022.01.09 08:45:23 38.9742 30.0445 9.6 -.- 1.6 -.- EYIDEMIR-DUMLUPINAR (KUTAHYA) İlksel

2022.01.09 08:20:32 39.4700 39.6817 17.5 -.- 1.1 -.- KARAGOZ-PULUMUR (TUNCELI) İlksel

2022.01.09 07:47:08 39.4662 25.8687 6.2 -.- 2.6 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel

2022.01.09 07:09:22 37.8802 29.2590 10.8 -.- 2.1 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel

2022.01.09 04:38:33 37.9107 32.0610 13.0 -.- 0.6 -.- KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel

2022.01.09 03:12:52 39.8747 41.8552 16.1 -.- 1.8 -.- PEKECIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2022.01.09 03:04:32 38.6267 42.8762 5.3 -.- 1.5 -.- VAN GOLU İlksel

2022.01.09 02:45:57 38.5918 36.1680 25.5 -.- 1.5 -.- CINAHMET-PINARBASI (KAYSERI) İlksel

2022.01.09 01:28:56 40.7385 31.6433 1.5 -.- 1.9 -.- OKCULAR-(BOLU) İlksel

2022.01.09 01:25:18 37.1507 28.5242 6.4 -.- 2.3 -.- GOLCUK-ULA (MUGLA) İlksel

2022.01.09 01:21:08 40.7728 31.5157 10.1 -.- 1.1 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

2022.01.09 00:46:37 37.7940 26.8792 5.8 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel