Deprem mi oldu 22 Ocak 2022? Kandilli Rasathanesi - AFAD son depremler listesi Nerede deprem oldu, kaç şiddetinde deprem oldu? Son dakika depremleri

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 22 Ocak Cumartesi günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER - 22 OCAK 2022

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak; 22:31'de Balıkesir Ayvacık'ta 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.