Deprem değil rüzgar bile sallıyor!

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Esenler'de 5 katlı binada odalara kadar çökmeler meydana geldi. Apartman sakinleri, kentsel dönüşüm için 2018 yılında başvurduklarını ancak sonrasında herhangi bir işlem yapılmadığını iddia etti.

DHA'da yer alan habere göre evinin diğer odalarında da çökmeler meydana geldiğini söyleyen Mehmet Zamanepçeçen, "Deprem korkusunu söylemeye gerek yok ki rüzgar vursa zaten yıkılacak. Artık depreme de gerek yok" dedi. Esenler Belediyesi ise, binayla ilgili kentsel dönüşüm için yeterli çoğunlukta başvuru yapılmadığı belirtildi.

Esenler Turgut Reis Mahallesi'nde 23 yıllık 5 katlı apartmanın en üst katında ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet Zamanepçeçen'in evinin mutfak tavanında 1 ay önce çökme meydana geldi. Şans eseri çökme sırasında mutfakta kimse bulunmadığı için yaralanan olmadı. Evinin diğer odalarında da aralıklarla çökme meydana geldiğini söyleyen Mehmet Zamanepçeçen, 2018'de kentsel dönüşüm için Esenler Belediyesi'ne apartmandaki diğer daire sahipleriyle birlikte başvuruda bulunduklarını iddia etti. REKLAM 2018'den bu yana 5 yıldır belediye ekipleri tarafından herhangi bir işlem yapılmadığını öne süren Zamanepçeçen, ekiplerin evine gelerek durumu gözleriyle görmesini istedi. Evdeki odaların tavanında, farklı noktalarda çökmeler dikkat çekerken, çökmeyle betondaki midye kabukları ve çürüyen demirler de ortaya çıktı. Tavan betonunda ise deniz çakılının bulunması gözlerden kaçmadı. Evinin durumunun kötü olduğunu belirten Mehmet Zamanepçeçen yetkililerden yardım istiyor.

"TAVANDAN HER GÜN BETON DÜŞÜYOR" Mehmet Zamanepçeçen, "2018'de belediyeye başvurmuştuk. Belediye ekipleri geldi. Belediyeye gittik. Bize buranın 'Tekstilkent' olacağını söylediler. Yapamadılar, hala 5 senedir bekliyoruz. Benim evimin ne halde olduğu görülüyor. Bina sakinleri olarak toplandık, belediyeye gittik. Sözleşme yaptılar. Hatta dediler ki, 'Daire kaç metrekare?' Dedim, 110 metrekaredir. 'Tamam size 90 metrekare daire verecekler, herhangi bir şey almayacaklar. Sadece tapu bedeli alacaklar' dediler. Hala bekliyoruz öyle. Belediyeye gittim, zabıtaya gittim, karakola gittim. Hiçbir Allah'ın kulu ilgilenmiyor. Tavandan her gün beton düşüyor. Dün de doktorun arabasının tavanına binadan beton düştü. Binadan, yani yan cephede balkondan düştü. Gitmiş şikayet etmiş, karakola savcılığa vermiş. Dış cephede o düştüğü için bizimle bir ilgisi yok. Yine savcılığa vermiş. İşte görüyorsunuz komple düşüyor yani bir şey söylememize gerek yok ki. Hepsi komple yandaki daire, koridor, dış cephe komple düşüyor" dedi. "DEPREME GEREK YOK, RÜZGAR VURSA ZATEN DÜŞECEK" Binanın durumunun kötü olduğuna dikkat çeken Zamanepçeçen, "Belediyeye başvurduk, sözleşme yaptık. Hatta 2018'de, 'En geç bir sene içerisinde size Teksilkent'ten yer verilecek, burası belediyeye ait olacak, siz oraya taşındığınız zaman belediye burayı yıkacak' dediler. Hala bekliyoruz, 2018'den 2023'e girdik. 5 tane sokak, Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu'ndan Örfi Çetinkaya Ortaokulu'nun oradaki minibüs yoluna inene kadar Perşembe pazarının orası, burası komple yıkılması lazımdı şu anda. Bir daire burada olmaması lazımdı. Hepsi yıkılması lazımdı. Komple imza topladık. Belediyeye gittim ve geçen gün de belediyeye gittim. Zabıta Müdürlüğü'ne gittim. Artık gidip gelmekten bıktım. Çözüm istiyoruz. İşte görüyorsunuz bizim halimizi. Tam 5 sene oldu. Ben yanımdaki komşumla geçen gün de belediye gittik. Gelin bizim evimizin halini görün dedik. 'Tamam tamam, gelip bakacağız' diyor. Bir Allah'ın kulu gelip bakmıyor. Deprem korkusunu söylemeye gerek yok ki rüzgar vursa zaten düşecek. Artık depreme de gerek. Tam 23 sene oldu bina yapılalı. 1999 yılında depremde burası inşaat halindeydi" diye konuştu.