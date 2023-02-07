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Deprem çantasında olması gereken yiyecekler! Bozulmuyor, kokmuyor, enerji veriyor!

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremden sonra uzmanlar deprem çantaları hakkında uyarılarda bulunmaya başladı. Özellikle çantaya koyulan doğru yiyecekler hayat kurtarabiliyor.

Giriş: 07.02.2023 - 13:20 | Güncelleme: ABONE OL
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  • AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı. Her iki depremde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçe sarsıldı. Bazı il ve ilçelerde yıkılan binaların olduğu öğrenildi. Deprem sonrası uzmanlar hazırlanması gereken deprem çantalarında bulunması oldukça önemli olan yiyecekleri açıkladı.

  • KURU MEYVE

    Yaş meyveler çabuk bozulacağı için bunun yerine kuru meyveleri tercih edebilirsiniz. Hem enerji veren hem de bozulma süreleri uzun olan kuru meyveleri deprem çantasına mutlaka koymalısınız.

  • KRAKER VE KURABİYE

    Çantalara sığması kolay olan ve uzun süre bozulmayan krakerler açlık bastırır.

  • PROTEİN BAR

    Lif, omega ve protein açısından zengin olan protein barlar hem deprem çantasına kolaylıkla yerleştirilebilir, hem uzun süre bozulmaz hem de enerji verir.

  • SU

    Deprem çantasının en önemli malzemesi, hayatımız için temel içecek olan sudur. Deprem çantanıza bol bol plastik şişede su koymayı unutmayın.

  • MEYVE SUYU

    Susuzluğu gideren meyve suyu, enerji verme açısından da oldukça önem arz etmektedir. Ezilmeyecek metal kutuları tercih edebilirsiniz.

  • KONSERVE YİYECEKLER

    Konserve yiyecekler uzun süre bozulmadığı için deprem çantası için oldukça uygundur.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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