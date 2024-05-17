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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Denzi'den yeni single: 'Geride Bırak'

        Denzi'den yeni single: 'Geride Bırak'

        Genç sanatçı Denzi'nin yeni albümünden ikinci single 'Geride Bırak' çıktı. Şarkının klibinde Olacak O Kadar'ın Cevat Kellesi Sinan Bengier rol aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2024 - 00:32 Güncelleme: 17.05.2024 - 00:32
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        Denzi'den yeni single: 'Geride Bırak'
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        Geçtiğimiz aylarda Universal Music ile yollarını ayıran ve bağımsız bir albüm yayınlayacağını duyuran genç sanatçı Denzi, yeni single'yle müzikseverlerin karşısına çıktı.

        Yeni albümün ilk teklisi 'Hep Ters'ı Mart ayı sonunda hayranlarıyla buluşturan Denzi'nin ikinci teklisi 'Geride Bırak' 17 Mayıs'ta dijital platformlarda yayınlandı.

        Denzi yeni teklisi için 2022 yılında çıkardığı 'Ne Doğru Ne yanlış' klibinin devamı niteliğinde bir klip çekti. Klipte Levent Kırca'nın efsane programı 'Olacak O Kadar'ın unutulmaz karakteri Cevat Kelle olarak hafızalara kazınan usta oyuncu Sinan Bengier rol aldı. Farklı sound'uyla fark yaratan 'Geride Bırak' yoğun ve artistik bir şarkı olarak dikkat çekiyor.

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        #Denzi
        #Geride Bırak
        #sinan bengier
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