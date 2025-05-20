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        Haberler Dünyadan Denzel Washington'ın kırmızı halıdaki gergin anları - magazin haberleri

        Denzel Washington'ın kırmızı halıdaki gergin anları

        Denzel Washington, Cannes Film Festivali kırmızı halısında poz verirken bir fotoğrafçıyla tartıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 11:51 Güncelleme: 20.05.2025 - 12:11
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        Kırmızı halıda gerginlik
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        Denzel Washington, Cannes Film Festivali kapsamında dün yapılan 'Highest 2 Lowest' filminin dünya prömiyerine katıldı. 70 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, kırmızı halıda rol arkadaşlarıyla neşeli pozlar verirken, beklenmedik bir anda tartışma içine girdi.

        Rapçi ASAP Rocky, Denzel Washington'ın başrolde olduğu filmde yardımcı oyuncu olarak yer aldı

        Denzel Washington, filmin yönetmeni Spike Lee ile konuşurken, kırmızı halıda bir fotoğrafçı, kendisine bakması için Washington'ın kolunu yakaladı. Washington,daha sonra gülümseyen fotoğrafçıya döndü ve durması için sert bir uyarıda bulundu.

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        Ünlü oyuncunun parmağını sallayarak yaptığı sert çıkış karşısında, fotoğrafçı onu onaylarcasına başını salladı. Ancak Denzel Washington arkasını döndüğünde fotoğrafçı tekrar oyuncuyu yakaladı. Washington, hızla kolunu fotoğrafçının elinden kurtardı ve tekrar tekrar "Dur" dedi.

        Bu hararetli tartışmaya rağmen, Denzel Washington'ın sözcüsü, gala sonrası yaptığı açıklamada; "Harika bir akşamdı" ifadesini kullandı.

        Kırmızı halı etkinliği ve film gösteriminden hemen önce Denzel Washington, festivalin en büyük ödülü olan sürpriz bir 'Onursal Altın Palmiye' aldı. Ünlü oyuncuya ödülünü, yönetmen Spike Lee takdim etti.

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        Denzel Washington ödül konuşması sırasında; "Bu benim için tamamen bir sürpriz. Bu yüzden biraz duygusalım. Kalbimin derinliklerinden hepinize teşekkür ediyorum. Kardeşim Spike Lee ile bir kez daha iş birliği yapmak harika bir fırsattı" dedi.

        Denzel Washington'ın; "Bu salondakiler olarak, film çekme, smokin ve güzel kıyafetler giyme ve bunlar için para alma şansına sahip olduğumuz için çok ayrıcalıklı bir grubuz" sözleri üzerine salonda kahkahalar yükseldi. Ünlü oyuncu; "Ölçülemeyecek kadar şanslıyız, ölçülemeyecek kadar şanslıyım ve kalbimin derinliklerinden hepinize teşekkür ediyorum" sözleriyle konuşmasını bitirdi.

        'Highest 2 Lowest', Denzel Washington ve Spike Lee'nin sinemadaki beşinci iş birliği. En son 2006'da soygun filmi 'Inside Man'i birlikte çekmişlerdi.

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        #Denzel Washington
        #Cannes Film Festivali
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