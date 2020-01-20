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Denizlispor, VAR Sistemi'ni eleştiren bir metin yayınladı.
Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin de eleştirildiği açıklamada, "Futbolda adaletin dağıtılmasında önemli bir yere sahip olacağını düşündüğümüz VAR'ın, maalesef son iki maçta ortadan kaybolarak adeta, 'YOK' olması umutlarımızı kırmaya başlamıştır. Adaletin olmadığı yerde zulüm VAR'dır. Yukatel Denizlispor olarak zulme asla rıza göstermeyeceğiz" denildi. Son iki karşılaşmada yaşanan hakem hatalarının takımı olumsuz etkilediği belirtilen açıklamada, "Hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerine ulaşmak için VAR olan kurallar içerisinde çaba sarf eden kulübümüz, hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 2 maçta bazı pozisyonların 'YOK'muş gibi görülmesinin mağduriyetini yaşamaktadır. 9 yıl sonra yeniden çıktığı Süper Lig'de başta mali yapı olmak üzere iki kulvarda da gösterdiği çabayla kamuoyunun takdirini kazanan, daha çok para harcamak yerine daha az para harcamanın çabasını sarf eden, sportif başarı için her şeyi mubah görmeyen, sahadaki başarı kadar geleceğini ve Türk futboluna yapacağı katkıyı da düşünen kulübümüz, bunu yaparken hiçbir kurum ve kişiden imtiyaz talebinde olmamıştır ve olmayacaktır" ifadeleri yer aldı.
"ZULME RIZA GÖSTERMEYECEĞİZ"
"Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Trabzonspor, Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray maçlarında, karşılaşmaların kaderini değiştirecek kararlarda hakemlerin verdiği ve vermediği kararlar canımızı acıtmaya devam etmiştir" diyen Denizlispor yönetimi, "Futbolda adaletin dağıtılmasında önemli bir yere sahip olacağını düşündüğümüz VAR'ın maalesef son iki maçta ortadan kaybolarak adeta 'YOK' olması umutlarımızı kırmaya başlamıştır. TFF'nin tüm kurullarına olan saygımızın, tüm kurallarına olan bağlılığımızın üvey evlat muamelesi görmemizi gerektirmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu ailenin öz evlatlarından birisi olduğumuzu biliyor ve sofrada hakkımız olan lokmalarımızın başkasına verilmesini istemiyoruz. Birlik beraberlik ve hakkaniyet içerisinde 'VAR' olursak Türk futbolu kazanır. 'Bazen böyle şeyler olur. Olsun 'VAR'sın' denilen her karar, bazılarını mutlu edebilir ancak birilerinin canını fena halde yakmaktadır. Alfabetik sıralamada son sırada olmamız, haklarımızı koruma konusunda da son sırada olacağımızı kabul edeceğimiz anlamına gelmemelidir. Denizli Yılı olan 2020 yılında, 1 milyon 100 bin kalbin ortak paydası olan bu markanın haklarını korumak bizim için her şeyden önde gelir. Ekonomisi, turizmi, tarımı ve sanayisiyle ülkemizin en önemli şehirlerinden biri olan Denizli, tüm engellemelere rağmen sporda da 'VAR'lığını sürdürmek için tüm imkanlarıyla seferberlik içerisindedir. Unutulmamalıdır ki; adaletin olmadığı yerde zulüm 'VAR'dır. Yukatel Denizlispor Kulübü olarak zulme asla rıza göstermeyeceğiz" ifadeleri kullandı.
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