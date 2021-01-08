İHA

Denizli’de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Pamukkale ilçesine bağlı Irlıganlı Mahallesi olan depremde herhangi bir hasar ve can kaybının olmadığı bildirildi.

Bu depremden sonra saat 03.46'da yine merkez üssü Irlıganlı olan 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Art arda meydana gelen depremler nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.