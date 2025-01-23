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        Haberler Gündem Güncel Denizli'nin ilk emekli evi hizmete açılıyor | Son dakika haberleri

        "Denizli Emekli Evim" yarın hizmete açılıyor

        Denizli Büyükşehir Belediyesi, emeklilerin sosyalleşebileceği ve kaliteli zaman geçirebilmesi amacıyla kentin ilk emekli evini yarın hizmete açıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 12:27 Güncelleme: 23.01.2025 - 12:27
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        Denizli'nin ilk emekli evi hizmete açılıyor
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        Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin ilk emekli evini 24 Ocak Cuma günü saat 12.00'de düzenlenecek programla hizmete açacak. Emekli Evim, Altıntop Mahallesi Meserret bölgesinde bulunan Denizli Konağı'nda hizmet verecek.

        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, emekli evinin açılışına ilişkin yaptığı açıklamada, geçim sıkıntısı çeken ve enflasyon altında ezilen emeklilerin keyifli ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için gayret ettiklerini belirterek, emeklilerin sosyal aktivitelerini artıracak ve onlara günlük yaşamda daha aktif roller alabilecekleri bir ortam hazırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

        Başkan Çavuşoğlu, "Tüm derdimiz Denizli'de yüzü gülen büyüklerimiz, emeklilerimiz olsun, ekonomik krizin yükünü biraz olsun onların üzerinden aldığımız emeklilerimiz olsun. Bu şiarla, bu hevesle çalışmaya devam edeceğiz. Tüm emeklilerimizi ve halkımızı yapacağımız açılış törenimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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