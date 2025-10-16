Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Denizli haberleri: Kaza yapan iki gencin cenazeleri bulundu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kaza yapan iki gencin cenazeleri bulundu!

        Denizli'de, gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil dereye uçtu. Kaza yapan 18 yaşındaki Yasin Dedeoğlu ve aynı yaştaki Oğuzhan Yoldaş'ın cansız bedenleri sabah saatlerinde bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 09:59 Güncelleme: 16.10.2025 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaza yapan iki gencin cenazeleri bulundu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'de kaza, Güney ilçesi Haylamaz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yasin Dedeoğlu (18) ve arkadaşı Oğuzhan Yoldaş (18), plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile seyir halindeyken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

        OTOMOBİL DEREYE UÇTU

        İHA'daki habere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak dereye uçtu. İki gencin yaptığı kaza günün aydınlanmasıyla fark edildi.

        İKİ GENÇ DE HAYATINI KAYBETMİŞ

        Bölgedeki bir vatandaş, dere yatağında kaza yapan aracı görerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde iki gencin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Denizli
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fitch, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı
        Fitch, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        Altın rekor kırmaya devam ediyor
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        "Nükleer enerji Türkiye'nin enerji stratejisinde kilit rol oynuyor"
        "Nükleer enerji Türkiye'nin enerji stratejisinde kilit rol oynuyor"
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        Arda Güler'den çarpıcı açıklamalar!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Kimlere malûl aylığı bağlanır?
        Kimlere malûl aylığı bağlanır?
        Ersin Tatar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ersin Tatar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Küçük yaşta yabancı dil öğrenimine dikkat!
        Küçük yaşta yabancı dil öğrenimine dikkat!
        Trump'tan Nobel'e gönderme
        Trump'tan Nobel'e gönderme
        Fazla ilaç veren hemşireye müebbet hapis talebi
        Fazla ilaç veren hemşireye müebbet hapis talebi
        Emlak vergisinde rayiç bedele sınır
        Emlak vergisinde rayiç bedele sınır
        Dünyada kiralık sosyal konut nasıl uygulanıyor?
        Dünyada kiralık sosyal konut nasıl uygulanıyor?
        Thunberg İsrail'de yaşadıklarını anlattı
        Thunberg İsrail'de yaşadıklarını anlattı
        Habertürk Anasayfa