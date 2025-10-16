Denizli'de kaza, Güney ilçesi Haylamaz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yasin Dedeoğlu (18) ve arkadaşı Oğuzhan Yoldaş (18), plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile seyir halindeyken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

OTOMOBİL DEREYE UÇTU

REKLAM advertisement1

İHA'daki habere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak dereye uçtu. İki gencin yaptığı kaza günün aydınlanmasıyla fark edildi.

İKİ GENÇ DE HAYATINI KAYBETMİŞ

Bölgedeki bir vatandaş, dere yatağında kaza yapan aracı görerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde iki gencin de yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.