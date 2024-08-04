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        Denizde bir acı vaka daha!

        İstanbul Sarıyer'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki Mehmet Harun Yağmur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 12:44 Güncelleme: 04.08.2024 - 12:44
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        Denizde bir acı vaka daha!
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        Sarıyer'de denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Kısırkaya'daki plajda 28 Temmuz'da belirlenen alanın dışında denize giren Mehmet Harun Yağmur (15) ile arkadaşı boğulma tehlikesi geçirdi.

        Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen cankurtaranlar tarafından 2 çocuk denizden çıkarıldı.

        6 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

        Mehmet Harun Yağmur, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki yoğun bakım ünitesinde 6 gün tedavi gören Yağmur, hayatını kaybetti.

        Dün öğle vakti Zeytinburnu Millet Camisi'nde cenaze namazı kılınan Yağmur, defnedilmek üzere memleketi Şırnak'ın İdil ilçesine gönderildi.

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