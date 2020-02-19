Deniz tuzu peelingi tarifleri

Cilt bakımı için doğal yollar kullanmak hem sağlıklı olması açısından faydalı olmakta hem de daha ekonomik olarak bakım yapılabilmektedir. Cilt peelingi için deniz tuzundan faydalanabilirsiniz. İçerisinde buluna mineraller sayesinde cildin temizlenmesi ve beslenmesi için önemli etkiler sağlamaktadır. Deniz tuzunu selülitler için de kullanmak mümkündür. Kan dolaşımını hızlandırarak selülitlerin azalmasında etkili olmaktadır.

Deniz Tuzu ile Peelingi Tarifleri

Cilt Canlandıran Yüz Peelingi

1 su bardağı deniz tuzu içerisine bir su bardağı zeytinyağı koyun ve iyice karıştırın ve 5 damla kayısı yağını da ekleyerek tekrar karıştırın. Bu karışımı yüzünüze uygulayın ve 5 dakika sonra durulayın. Kasede saklayın ve gerektiğinde kullanın.

Selülitler İçin Peeling

1 bardak deniz tuzunun üstüne; 1 ‘er tatlı kaşığı biberiye, portakal ve limon yağı ekleyin ve iyice karıştırın. Bu karışımı selülit olan bölgelerinize ovalayarak sürün. Yağlı ciltler sabunla sonrasında yıkamalıdır. Ancak kuru ciltler sadece suyla yıkanmalıdır. Düzenli haftada bir kez yağlı ciltler için uygulayabilirsiniz. Kuru ciltler için 15 günde uygulama yapmanız gerekir.

Vücut Peelingi

6 tatlı kaşığı deniz tuzunu 6 tatlı kaşığı yoğurtla karıştırarak iyice ezin. İçerisine 2 yemek kaşığı balı ilave edin ve bu karışımı vücudunuza uygulayın. Ovuşturarak uygulamaya özen gösterin. Ilık bir banyo yaparak temizleyin. Sonrasında nemlendirici losyon sürerek vücudunuzu nemlendirin. Haftada bir kez uygulamanız halinde vücudunuz canlanarak sağlıklı bir hale gelecektir.