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        Haberler Spor Motor Sporları Moto 2 Deniz Öncü, Avusturya'da Dünya Moto 2 Şampiyonasında yarışacak - Motor Sporları Haberleri

        Deniz Öncü, Avusturya'da Dünya Moto 2 Şampiyonasında yarışacak

        Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Avusturya ayağında piste çıkacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 10:41 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:41
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        Deniz Öncü, Avusturya'da piste çıkıyor!
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        Dünya Moto2 Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya ayağında piste çıkacak.

        Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sakatlığından dolayı Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Hollanda ve Almanya etaplarında yarışamayan milli motosikletçi Deniz Öncü, tedavisinin ardından hafta sonu tekrar piste dönecek.

        Avusturya'da Red Bull Ring Pisti'nde 16-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak Moto2 yarışında Deniz Öncü, takımı Red Bull KTM Ajo ile mücadele edecek.

        Milli sporcu, 16 Ağustos Cuma günü serbest antrenmanlara, 17 Ağustos Cumartesi günü sıralama yarışına ve 18 Ağustos Pazar günü de saat 13.00'te ana yarışta gaza basacak.

        SEM TEYFİK TAŞPINAR DA AVRUPA MOTOKROS ŞAMPİYONASI'NDA YARIŞACAK

        Hollanda'da düzenlenecek Avrupa Motokros Şampiyonası'nda (EMX125) ise Türkiye adına Sem Teyfik Taşpınar yarışacak.

        Genç sporcu Sem Teyfik, Arnhem şehrindeki Gelderland Midden Pisti'nde 17-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak şampiyonada 77 sporcu arasından final yarışına çıkmaya çalışacak.

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