Kasaba Doktoru dizisinde Dr. Ömer Özen karakterini canlandıran Deniz Can Aktaş'ın hayatı araştırılıyor. TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Kasaba Doktoru bu akşam ilk bölümüyle yayınlanacak. Peki, Deniz Can Aktaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Deniz Can Aktaş hayatı hakkında...

DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?

Deniz Can Aktaş, 28 Temmuz 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Doğma büyüme İstanbullu olan yakışıklı oyuncu Deniz Can Aktaş, aslen Kastamonu İneboluludur.

Üniversite Eğitiminin Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Deniz Can Aktaş, gemiciliğin onlar için bir baba mesleği olduğunu söylüyor.

Üniversiten Mezun olduktan sonra bir süre modellik yapan Deniz Can Aktaş'ın ilk oyunculuk deneyimi 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizidir.