Deniz Bulutsuz kimdir?

Son günlerde ünlü oyuncu Ozan Güven tarafından darp iddiaları ile gündeme gelen Deniz Bulutsuz’un hayatı merak konusu oldu. Kendisinden 17 yaş büyük sevgilisi Ozan Güven’in uyguladığı şiddetle gündeme geldi ve darp olayının ardından açılan davada yürütülen soruşturma sonucu savcılık hakaret, tehdit, cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama suçlarından 3 yıl 9 ay arası ile 13 yıl 6 ay arasında hapis istemiyle hakkında iddianame düzenledi.

Sosyal medya uzmanı olan Deniz Bulutsuz 1992 doğumludur ve Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim almıştır. Vogue ve GQ dergilerinin özel projeler ekibinde çalışan Deniz Bulutsuz, Ozan Güven’le tartışma sonucu mağruz kaldığı darpla gündeme geldi.

Olay Nasıl Gelişti?

Deniz Bulutsuz ’la Ozan Güven aşkı olaylı bir şekilde açılan dava ile bitti. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Deniz Bulutsuz, kendisinden 17 yaş büyük sevgilisi 45 yaşındaki Ozan Güven’den şikayetçi oldu. Hastaneden darp raporu alan Deniz Bulutsuz açtığı dava İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu tarafından düzenlenen hapis istemi, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.