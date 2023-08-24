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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin kadrosuna Süper Lig'den 3 isim - Futbol Haberleri

        Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin kadrosuna Süper Lig'den 3 isim

        Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri için açıklanan 27 kişilik kadrosunda Beşiktaş'tan Masuaku ve Muleka ile Galatasaray'dan Bakambu da yer aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:18 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:18
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        Süper Lig'den 3 isim aday kadroda!
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        Afrika Uluslar Kupası Elemeleri’nde mücadele edecek olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde milli takım kadrosu açıklandı.

        27 kişilik kadroda Beşiktaş’tan Masuaku ve Jackson Muleka ile Galatasaray’dan Cedric Bakambu da kendilerine yer buldu.

        Demokratik Kongo Cumhuriyeti 9 Eylül’de Sudan, 12 Eylül’de de Güney Afrika ile karşılaşacak.

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