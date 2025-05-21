Demir borular camı kırdı! Facia yaşandı!
Sakarya'da bir taksi, önündeki kamyonete çarptı. Kamyonette bulunan demir su boruları taksinin camından içeri girdi. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde kamyonete arkadan çarpan taksinin şoförü Mustafa Dere öldü, araçtaki müşterisi Mustafa K. ise yaralandı.
DHA'nın haberine göre kaza, saat 23.00 sıralarında Pamukova ilçesi D-650 kara yolu Teşvikiye Mahallesi’nde meydana geldi.
KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI
Sakarya’dan Bilecik yönüne giden Mustafa Dere yönetimindeki taksi, yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda, aynı yönde ilerleyen C.B. idaresindeki demir yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kamyonette bulunan demir su boruları taksinin camından içeri girdi. Kazada taksi şoförü Dere ile müşterisi Mustafa K. yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Dere, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle Sakarya Bilecik kara yolu kısa bir süre trafiğe kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması sonrası trafik akışı tek şeritten sağlandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.