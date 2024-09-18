Demi Moore, yeni filmini 3 kızıyla birlikte tanıttı
Demi Moore, yeni filmi 'The Substance'ın galasına Bruce Willis ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Rumer, Scout ve Tallulah ile birlikte katıldı
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Demi Moore, yeni filmi 'The Substance'ın Los Angeles'ta düzenlenen galasına 3 kızıyla birlikte katıldı.
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61 yaşındaki Demi Moore'a, kırmızı halıda 36 yaşındaki Rumer, 33 yaşındaki Scout ve 30 yaşındaki Tallulah eşlik etti.
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Demi Moore; kırmızı halıda ayrıca, rol arkadaşları Margaret Qualley ve Dennis Quaid ile de poz verdi.
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Gösterime 20 Eylül'de girecek olan filmde Demi Moore'un canlandırdığı 'Elisabeth Sparkle', ışıltılı günlerini ardında bırakan bir oyuncudur. Cinsiyetçi bir yapımcı tarafından kovulduktan ve yaşı nedeniyle artık hiçbir rol alamadıktan sonra umutsuzluk sarmalına düşer. Ta ki onu, sözde sizi daha iyi bir versiyon haline getirecek gizemli bir madde sunan gizemli bir şirkete götüren o ölümcül araba kazasına kadar.
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Demi Moore, 1987 ila 2000 arasında ünlü aksiyon yıldızı Bruce Willis ile evliydi ve bu evlilikten 3 kızı oldu.
Bruce Willis, 2009'da Emma Heming ile evlendi ve bu evlilikten de Mabel ve Evelyn adında iki kızı daha dünyaya geldi.
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Bruce Willis'in Emma Heming ile kurduğu aileyle sık sık bir araya gelen Demi Moore'un, eski eşi ve eşiyle çok iyi anlaştığı biliniyor.
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