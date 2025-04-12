Demet Şener, yeni yaşını sevgilisiyle kutladı

Demet Şener, 48'inci yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı. Paylaşımlarında yaşamına dair mutluluğunu dile getiren Şener'in, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Tolga Arman ile verdiği pozlar da dikkat çekti. Şener, doğum günü mesajında şu ifadeleri kullandı; "Kendimi, hayatımı, sahip olduklarımı çok ama çok seviyorum. İyi ki doğmuşum. Sevmek, sevilmek çok güzel. Ne mutlu bana. Çok şükür her günüme"

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Fotoğraflar: Instagram