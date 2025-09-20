Demet Özdemir’den dolandırıcılara karşı uyarı

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, dolandırıcıların yeni hedefi oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Demet Özdemir, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Adımı kullanarak sizlerden para talep eden sahte bir telefon numarasının olduğunu öğrendim. Lütfen bu hesaplara kesinlikle itibar etmeyin. Sizlerin güvenliği için bu tür sahte profillere karşı dikkatli olmanızı önemle rica ederim.

Fotoğraflar: Instagram