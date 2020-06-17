Demet Özdemir kimdir? Demet Özdemir kaç yaşında? soruları bu akşam Survivor'a konuk olacak ünlü oyuncunun hayatını merak edenler tarafından soruluyor. Survivor'da Anlat Bakanlım oyununda Demet Özdemir Cemal Can ile yarışacak. Demet Özdemir'in kısaca hayatı haberimizde.
DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?
Demet Özdemir, 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğdu. Ailesi Bulgaristan göçmenidir. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşınmıştır. Özdemir bir röportajda belirttiği babasıyla ilişkisi üzerine: "Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır." dedi.
Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başlamıştır. 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır. Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" adlı klibinde de yer almıştır. İlk televizyon deneyiminde ise 2013 yılında FOX TV'de yayımlanan baş rollerini Esra Ronabar, Murat Han ve Ekin Koç ile paylaştığı Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide "Aylin" karakterini canlandırmıştır. Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide "Alya" karakterini, Tut Sözünü adlı Sinema filminde ise "Demet" karakterini canlandırmıştır. Star TV'de yayımlanan, başrolleri Yusuf Çim ile birlikte paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide "Aslı" karakterini canlandırmıştır. Bengü'nün "Hodri Meydan" şarkısının klibinde oynamıştır. 2016 Haziran ayından itibaren FOX TV de yayımlanmış olan No:309 adlı dizide "Lale" karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Burak Aksak'ın yazıp yönettigi Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde "Aysel" karakterini canlandırmıştır. 2018-2019 yıllarında Star TV'de yayımlanan Erkenci Kuş adlı dizide 2 sezon "Sanem" karakterini canlandırmıştır. Erkenci Kuş dizisindeki performansı ile Orta Doğu'nun en prestijli ödül töreni Murex D'or Ödülleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne layık görülmüştür. 2019 Aralık ayından itibaren TV8'de yayımlanan ve Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız adlı gerçek bir hayat hikâyesinden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde "Zeynep" karakterine hayat vermektedir.
|Yıl
|Ödül Töreni
|Kategori
|Proje
|Sonuç
|2015
|StarMetre Fan Faktör 2 Kristal Ödülleri
|Kristal Ödül
|Sana Bir Sır Vereceğim
|Kazandı
|2016
|7.KTÜ Medya Ödülleri
|En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu
|Çilek Kokusu
|Adaylık
|2.Türkiye Gençlik Ödülleri
|En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
|Adaylık
|43.Pantene Altın Kelebek Ödülleri
|En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu
|No 309
|Adaylık
|2017
|1.Müzikonair Ödülleri
|En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
|Adaylık
|Gelişim Üniversitesi 6.Medya Ödülleri
|Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
|Kazandı
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