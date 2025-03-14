Demet Evgar: Takdir görmek güzel

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Galatasaray Üniversitesi öğrencileri tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen '2024 Yılın En'leri ödülleri sahiplerini buldu. SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye var mısın?'; 3 ödül kazandı.

Demet Evgar

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"İŞİNİZİN GÖRÜNÜR OLMASI ÇOK KIYMETLİ"

SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', 'En İyi Dizi Ödülü'nü aldı. Dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, 'En İyi Yönetmen', Demet Evgar ise 'En İyi Kadın Dizi Oyuncusu' ödülüne lâyık görüldü.

Dizinin oyuncuları; Demet Evgar, Hatice Aslan ve Ecem Özkaya törende bir araya geldi. Demet Evgar, ödül almanın önemine dair düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: Yaptığınız işi bir ödül almak için yapmıyorsunuz ama işinizin görünür olması, ödüle layık görülmesi çok kıymetli.

Demet Evgar, daha sonra; "Hikâyenin izleyiciye geçmesiyle içimden ‘Görev tamamlandı’ diyen bir ses yükseliyor. Takdir görmek güzel ama başarı alkış sesiyle doğru orantılı değil. Bu durum her an bir tuzağa dönüşebilir. Çok fazla sevilmek, çok fazla beğenilmek, çok fazla takdir görmek… Kendime yapmak istediğim şeyi hatırlatarak yoluma devam etmek beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"EPEYDİR TİYATRO ÖDÜLÜ ALMIYORDUM" Tiyatro dalında 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü alan Salih Bademci; "Epeydir tiyatro ödülü almıyordum, o yüzden ekstra heyecanlıyım. Çünkü benim çıkış yerim tiyatro, bu yüzden mutluyum" dedi. Bademci, daha önce, "Herkes tiyatro yapmalı" şeklindeki sözleri nedeniyle tepki alıp - almadığının sorulması üzerine; "Yok canım, kimseden bir tepki gelmedi. Herkes tiyatro yapmamalı, kendine güvenen, hazır hisseden yapmalı. Tiyatro üst düzey bir disiplin gerektiriyor, bu yüzden hazır olan insanlar için daha uygun" dedi. Salih Bademci REKLAM "BİR İŞ YAPMANIN EN GÜZEL TARAFI GENÇLER TARAFINDAN BEĞENİLMEK" Gecede ödül alan Giray Altınok da; "Çok mutluyuz. Tüm ekip adına konuşuyorum. Bir iş yapmanın en güzel tarafı, günün sonunda gençler tarafından beğenilmek. Dizimizin ödülle taçlandırılması beni çok mutlu etti. Ayrıca bir Galatasaraylı olarak burada bulunmak benim için ayrı bir anlam taşıyor" ifadelerini kullandı. Giray Altınok REKLAM "AKRANLARIMDAN ÖDÜL ALMAK ÇOK ANLAMLI" 'Balina' adlı tiyatro oyunundaki performansı ile En İyi Çıkış Yapan Tiyatro Oyuncusu' ödülünü alan Helin Kandemir de "Burası çok köklü bir üniversite... Çok güzel bir çalışma olmuş. Akranlarımızdan ödül almak gerçekten çok anlamlı. Yaşıtlarımıza temas edebilmek benim için büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı. Helin Kandemir "HER ŞEY YOLUNDA" Öte yandan kısa bir süre önce iş insanı Celal Can Algül ile yeni bir aşka yelken açan Helin Kandemir, özel hayatıyla ilgili sorulara; "Her şey yolunda ama bu gece çok güzel bir ödül töreni için buradayız. Başka bir konudan bahsetmeyelim" sözleriyle yanıt verdi. Celal Can Algül ve Helin Kandemir "GENÇLER TARAFINDAN ÖDÜLLENDİRİLMEK GURUR VERİCİ" Tiyatro dalında 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görülen Canan Ergüder ise "Çok onore oldum. Gençler tarafından böyle bir organizasyon düzenlenmesi gerçekten çok gurur verici" dedi. Canan Ergüder "KANSER HABERİNİ SETTE 80 KİŞİNİN YANINDA ALDIM" Öte yandan geçtiğimiz yıllarda meme kanserini yenen Canan Ergüder, hastalık haberini aldığı anı anlattı. Kanser olduğunu o dönem rol aldığı bir dizinin setinde öğrendiğini söyleyen Ergüder; "Kanser olduğum haberini sette 80 kişinin yanında aldım. Onların desteğiyle ayakta kaldım" diyerek arkadaşlarının kendisine destek olduğunu söyledi.