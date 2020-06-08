Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Demet Akalın, önceki akşam Okan Kurt ile Yeniköy'deki bir restoranda objektiflere yansıdı. Akalın, yemek yediği sırada dişindeki dolguyu düşürdü.

Yemek sırasında atlattığı küçük kaza sonrası görüntülenen Demet Akalın, gazetecilerle selamlaştıktan sonra evinin yolunu tuttu.