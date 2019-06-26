Albümünün en çok istek alan şarkılarından olan “Esiyor” şarkısına Tamer Aydoğdu yönetmenliğine klip çeken Demet Akalın, arka arakaya yeni şarkılarını kliplendirmeye devam ediyor.

Hayranlarından gelen yoğun istek üzerine albümünün 3. klibi olan “Esiyor”u seçen Demet Akalın, önümüzdeki hafta da ünlü şarkıcı Haktan ile düet yaptığı “Yekten” şarkısı için kamera karşısına geçecek.

Öte yandan Demet Akalın, önümüzdeki günlerde vereceği konseri için şimdiden hazırlıklara başladı.