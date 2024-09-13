Demet Akalın'da İdil Bilgen'e tepki
Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasında 20 finalist içinden Türkiye'nin en güzel kızı İdil Bilgen seçildi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, bu sonuca sosyal medya hesabından isyan etti; "Belki tacını geri verir. Güzellik yarışması kayırma yarışması değil"
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Ülkemizi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil edecek olan genç kızların belirlendiği 'Miss Turkey 2024'te birinci İdil Bilgen seçildi. Fakat yarışma sonucunun tartışması sürüyor.
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1960 Miss Turkey birincisi Nebahat Çehre ile 1997 Miss Turkey birincisi Çağla Şıkel İdil Bilgen'e destek verirken Demet Akalın ise sonuca tepki gösterenler tarafında oldu.
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"BELKİ GERİ VERMEK İSTER"
Demet Akalın, İdil Bilgen'in fotoğrafını yayımlayıp şu ifadelere yer verdi; "Belki geri vermek ister tacı ya da halk oylaması diye bir şey olsa... Bütün yorumlara da kapamış kendini. Çok istiyormuş birinci olmak... Aşkım sen istiyorsun da yarışma güzellik yarışması, kayırma yarışması değil."
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Demet Akalın'ın bu yorumu da sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar Akalın'a destek verirken bazı kullanıcılar da "Haksızlık ediyorsunuz" diyerek şarkıcıya tepki gösterdi.