DEM Partili Bakırhan: Çözüm yeri kendi evimizdir

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, partisince Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenen "Gençlik Buluşması"na katıldı.

Daha sonra Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsünce merkez Yenişehir ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Çözüm Süreci Aktörler ve Dinamikler Yuvarlak Masa Toplantısı"na iştirak eden Bakırhan, burada yaptığı konuşmada, 1 Ekim 2024'te yeni bir süreç başladığını, bu süreci önemsediklerini söyledi.

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"KENDİ EVİMİZDE ÇÖZÜM ARIYORUM"

Diyarbakır'ın bu sürece ilişkin barış taleplerinin önemsenmesi gerektiğini belirten Bakırhan, şunları ifade etti:

"İlişkiler demokratik ve barışçıl bir zeminde yürürse Türkiye ve Türkiye demokrasisi büyür. Onun için Türkiye çözümünü önemsiyoruz. Türkiye'nin son 50 yıllık tüm enerjisini ve ekonomisini emen, Türkiye'nin birçok anlamda büyük zararlara uğradığı bu sorunun çözüm yeri kendi evimizdir. Türkiye hepimizin evidir, hepimizindir. Türkiye sadece Türklerin değil, Türkiye'de yaşayan başta Kürtler olmak üzere bütün halkların ve inançlarındır. Onun için hiç çekinmeden kendi evimizde çözüm arıyorum diyorum."

REKLAM Bakırhan, sürecin başarıya ulaşması için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini, ortak bir akılla bu meselenin çözülebileceğine inandığını dile getirdi. "İlk kez böyle bir süreç toplumdan bu kadar büyük bir rıza alıyor. Siyasi partiler başta olmak üzere Türkiye toplumunun hatırı sayılır kesimi, en son yapılan anketlere göre yüzde 60 civarında bu süreci destekliyor." ifadesini kullanan Bakırhan, bunun çok önemli ve kıymetli olduğunu belirtti. Sürece ilişkin soru üzerine Bakırhan, "Onun için bence biraz bu zaman meselesini sorun yapmamak ama çok da uzatmamak gerekiyor." dedi. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.