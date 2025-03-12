DEM Partiden Gelecek Partisine ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ile DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç'tan oluşan heyet, parti genel merkezi önünde Davutoğlu, Genel Başkan Yardımcıları Aynur Algül ve İzzettin Küçük, İzmir Milletvekili Mustafa Bilici ile Bursa Milletvekili Kani Torun kapıda karşıladı.

Ardından heyetler, basına kapalı görüştü.

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DEM Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İmralı'dan terör örgütü PKK'ya yapılan "silah bırakma" çağrısına ilişkin, "Bugün Öcalan'ın yapmış olduğu bu çağrıya Türkiye'de muhalefet dahil olmak üzere hem siyasi hem toplumsal dinamiklerin olumlu görüş belirtmesi, desteklemesi bir an önce barışın Türkiye topraklarında tesis edilmesi için verdikleri mesaj çok anlamlı." değerlendirmesini yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu ise "Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik, "Önemli bir tarihi fırsat olarak görüyoruz. Biz Türk, Kürt, Sünni, Alevi bütün bu laik, muhafazakar gerilim hatlarının barışçıl yollarla konuşarak, anlaşarak, yüz yüze bakarak çözülebileceğine kesinlikle inanıyoruz." dedi.

Suriye'de yaşanan gelişmelere Türkiye'nin mesafe koymasının doğru olmayacağı değerlendirmesini yapan Davutoğlu, "Türkiye'nin her kesiminin, şehit ailelerinin, yakınlarını, çocuklarını kaybeden bütün annelerin de benimseyebileceği bir dili, bir eylemi, bir yol haritasını ortaya koyma vaktidir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hatimoğulları, İmralı heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile randevu talebine henüz dönüş olmadığını ancak olumlu yanıt beklediklerini söyledi.