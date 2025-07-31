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        Haberler Gündem Politika DEM Parti Sözcüsü Doğan: Ciddiyetle yaklaşmak gerekiyor | Son dakika haberleri

        DEM Parti Sözcüsü Doğan: Ciddiyetle yaklaşmak gerekiyor

        DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan "Bu konuya ciddiyetle yaklaşmak gerekiyor. Masada yer almak çözümün itici gücü olmak, sürece ivme kazandırmak, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında yer almak demektir." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 20:29 Güncelleme: 31.07.2025 - 20:44
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        "Ciddiyetle yaklaşmak gerekiyor"
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        DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Mecliste kurulacak komisyonun çok önemli olduğunu söyledi.

        Kurulacak komisyonun ilk toplantısından sonra bir yol haritasıyla ilgili daha net bilgilerin ortaya çıkacağını belirten Doğan, bir masa metaforu etrafında tartışmaların sürdüğünü ifade etti.

        "BU KONUYA CİDDİYETLE YAKLAŞMAK GEREKİYOR"

        Doğan, "Bu konuya ciddiyetle yaklaşmak gerekiyor. Masada yer almak çözümün itici gücü olmak, sürece ivme kazandırmak, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında yer almak demektir. Biz Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bu ülkedeki bütün farklılıkların kendi özgünlükleriyle, temsiliyetleriyle yer alabilmelerini istiyoruz. Bizim barış, demokratik çözüm ve bunlar için mücadele dediğimiz şey tam olarak böyle bir anlam ifade ediyor." diye konuştu.

        Güçlerin birleştirilmeye ihtiyacı olduğunu dile getiren Doğan, "O yüzden Mecliste kurulacak komisyona da böyle yaklaşmak gerekli. Biz ülkenin her yerinde ayrımsız bir demokrasi olmasını istiyoruz. Biz ülkenin her yerinde ayrımsız, eşit bir kardeşlik hukukunun yaşam bulması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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