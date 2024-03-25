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        Haberler Gündem Teyit DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Meral Danış Beştaş'tan yalanlama

        DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Meral Danış Beştaş'tan yalanlama

        Sosyal medyada dolaşıma giren DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı ile CHP İstanbul İl Başkanlığı arasındaki protokolü "Dolaşıma sokulan aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan" sözleriyle nitelendiren Meral Danış Beştaş'tan yalanlama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 23:58 Güncelleme: 25.03.2024 - 23:58
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        Beştaş'tan CHP-DEM protokolüne yalanlama
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        DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Meral Danış Beştaş, sosyal medya platformu X üzerinden yayımlandığı mesajda CHP İstanbul İl Başkanlığı ile DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı arasında yazıldığı iddia edilen protokolle ilgili olarak açıklama yaptı.

        "SAHTEKÂRLARIN, YALANCILARIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

        Beştaş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Dolaşıma sokulan aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan. İmza bile taklit edilememiş. Bu sahtekarlığı yapanların bir an önce ortaya çıkarılması lazım… Sahtekarların, yalancıların peşini bırakmayacağız.

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