        Haberler Gündem DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: Komisyon somut adımlara yoğunlaşmalı

        "Komisyon somut adımlara yoğunlaşmalı"

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Komisyonun önümüzdeki süreçte somut adımlara yoğunlaşması, tekil, özgül, bütüncül geçiş yasalarının çerçevelerinin bir an önce çizilmesi, 2026 yılı bütçesi Genel Kurul'a gelmeden yasal düzenlemelerin yapılması hem güven artıracaktır hem de sürecin başarıya ulaşması için ön açıcı olacaktır" dedi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 15:40 Güncelleme: 21.10.2025 - 15:40
        "Komisyon somut adımlara yoğunlaşmalı"
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Hatimoğulları, yasal düzenlemeler başta olmak üzere somut adımlar evresine ivedilikle girilmesi ve güven artırıcı adımların atılması gerektiğini belirterek, "Toplumsallaşmayan barış sonuç alamaz, barışın toplumsallaşmasının yolu ise başta kadınlar ve gençler olmak üzere toplumun bir bütün olarak barışın mimarı haline gelmesiyle mümkün. Burada iktidar ve muhalefet olarak herkese çok büyük sorumluluklar düşmektedir.

        Komisyonun önümüzdeki süreçte somut adımlara yoğunlaşması, tekil, özgül, bütüncül geçiş yasalarının çerçevelerinin bir an önce çizilmesi, 2026 yılı bütçesi Genel Kurul'a gelmeden yasal düzenlemelerin yapılması hem güven artıracaktır hem de sürecin başarıya ulaşması için ön açıcı olacaktır.

        Sayın Numan Kurtulmuş, beraberindeki heyetle birlikte Diyarbakır'a ziyaret gerçekleştirdi. Meclis'in resmi hesabından diğer diller gibi Kürtçe paylaşım yapıldı. Elbette önemlidir ve anlamlıdır. Şimdi soruyoruz? Meclis resmi hesabı Kürtçe paylaşım yapınca Kürtçeye veya başka bir dile helal mi geldi? Ülke bölündü mü; hayır" ifadelerini kullandı.

        "TEZKERELER GÜNDEME ALINMAMALI"

        TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi beklenen Irak ve Suriye tezkereleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, "Parlamento; Suriye, Irak tezkeresini gündemine almamalıdır. Suriye'nin toprak bütünlüğü gerçekten önemseniyorsa, bırakın Suriye'nin içindeki dinamikler, müzakerelerini silahın gölgesinden ve tehditlerden uzak bir şekilde yapsın.

        Bugüne kadar sayısız tezkerede maddi ve manevi insani kayıplar göze alınarak girildi, sonuç ise çözümsüzlüğün derinleşmesi oldu. Türkiye'nin dış siyasetini belirleyen akıl, Irak ve genel olarak bölge ve Suriye'deki gelişmeleri hala yanlış değerlendiriyor. Tezkerelerle, tankla, topla yol alınabilecek bir durumun olmadığının idrak edilmesi lazım. Türkiye'nin yeni siyasi dönemde Suriye ve bölge stratejisi; barış, diyalog ve demokrasi kavramlarıyla yeniden şekillenmelidir" diye konuştu.

        #DEM Parti
