Deliha filmi konusu ne, oyuncuları kim? Deliha filmi nerede çekildi?
Türk komedi türündeki Deliha filmi bu akşam Star TV'de ekrana geliyor. Başrollerini Gupse Özay, Barış Arduç gibi oyuncuların paylaştığı film 2014 yılında vizyona girmişti. Saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı anlatan Deliha filmi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi?
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Deliha filmi konusu ve oyuncuları bu akşam televizyonda yayınlanacak olması dolasıyla merak ediliyor. Deliha filmi, romantik komedi tarzını seven izleyiciler tarafından araştırılıyor. Deliha, yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı 14 Kasım 2014'te vizyona girdi ve o dönem çok ses getirdi. İşte Deliha filmi konusu ve oyuncu kadrosu
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DELİHA FİLMİ KONUSU
Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline "Deliha" diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.
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DELİHA FİLMİ OYUNCULARI
Gupse Özay, Barış Arduç, Derya Alabora
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