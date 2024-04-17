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        Haberler Televizyon Deliha filmi konusu ne, oyuncuları kim? Deliha filmi nerede çekildi?

        Deliha filmi konusu ne, oyuncuları kim? Deliha filmi nerede çekildi?

        Türk komedi türündeki Deliha filmi bu akşam Star TV'de ekrana geliyor. Başrollerini Gupse Özay, Barış Arduç gibi oyuncuların paylaştığı film 2014 yılında vizyona girmişti. Saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı anlatan Deliha filmi konusu ne, oyuncuları kim, nerede çekildi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 17:32 Güncelleme: 17.04.2024 - 17:32
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        • 1

          Deliha filmi konusu ve oyuncuları bu akşam televizyonda yayınlanacak olması dolasıyla merak ediliyor. Deliha filmi, romantik komedi tarzını seven izleyiciler tarafından araştırılıyor. Deliha, yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı 14 Kasım 2014'te vizyona girdi ve o dönem çok ses getirdi. İşte Deliha filmi konusu ve oyuncu kadrosu

        • 2

          DELİHA FİLMİ KONUSU

          Deliha, hikayesinin merkezine saf, temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan Zeliha'yı alıyor. Zeliha, arkadaşlarıyla bir gün fal baktırmaya gidiyor ve hayatının aşkını çok yakında bulacağını duyunca hayatı tamamen bunun üzerine kurulu hale geliyor. Aynı gün mahallede bir fotoğrafçı dükkanı açılıyor. Oldukça yakışıklı olan Şirinceli Cemil ve kardeşi Cemal de dükkanın sahipleri.10 saniyede merdivenleri inerse hayatının aşkını bulabileceğine inanan ve mahallelinin diline "Deliha" diye düşen genç kadın, dükkana adeta dalıyor ve işler komik bir şekilde karışmaya başlıyor.

        • 3

          DELİHA FİLMİ OYUNCULARI

          Gupse Özay, Barış Arduç, Derya Alabora

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
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        Balık
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