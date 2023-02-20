"HAYALET BİR KÖYE DÖNDÜ BURASI"
Köylerinin adeta yok olduğunu belirten Taşkaynatan, şunları söyledi:
"Köy yıkıldı, akşamları köyde kimse yokmuş gibi. Hayalet bir köye döndü burası. Kimse yok akşamları, gündüzleri ise gelip evlerin içinde sağlam kalan eşyalarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Devlet yetkililerimizin buraya yardım etmesini istiyoruz. Daha dün Ulaştırma Bakanımız geldi, isteklerimizi sordu, biz de ilettik. 'Yapacağız' dedi ama gecikmesini istemiyoruz. Kalacağımız yer yok, dağlık bir yer burası, rakımı yüksek, karlı bir memleket. Soğukta insanlar dışarıda zor dayanıyor."